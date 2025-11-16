Acun Medya tarafından Yunanistan’da hazırlanan ve yayınlanan ünlü reality şov proğramı Atinalılar ve Taşralılar adı ile ırkçı ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla vatandaşlar tarafından Ulusal Radyo ve Televizyon Konseyi'ne (NRTC) şikayet edildi.

Yunanistan’ın önde gelen haber sitesi www.ethnos.gr tarafından okuyucularına duyurulan haberde Türk yapım şirketi Acun Medya tarafından yayınlanan Survivor fragmanında, Ege Denizi haritasının önemli bir hatayla çizildiği açıklandı. Güney Ege’de bulunan ve çoğunluğu Oniki Adalar bölgesinde bulunan Sömbeki (Simi), Tilos, İstanköy (Kos), Halki, İncirli (Nisiros), Kilimli ( Kalymnos) ve İleryoz ( Leros) adalarının mavi renk ile Türkiye’ye ait gibi gösterilmesi ülkeyi ayağa kaldırdı.

TELEVİZYON FRAGMANI KALDIRMAK ZORUNDA KALDI

SKAI televizyonu ile iletişime geçen "Randevou SK" programında bildirildiğine göre, televizyon kanalı haritadaki hatayı kabul etti. Bu nedenle, fragman düzeltilmesi için 24 saatliğine yayından kaldırıldı. Oysa fragman yayınlanalı birkaç gün olmuştu.

Programda konuşan enternasyonalist Michalis Rellos, "En önemlisi, On İki Ada'nın hedef alınmasıdır ve bu çok rahatsız edicidir" dedi. Hem Türk şirketinin hem de SKAI'nin "haritalar ve kimin neye ait olduğu gibi konularda bu konuda hassasiyet olduğunu bilen yöneticilerinin" olduğunu belirtti.

PSİKOOLJİK OPERASYON YAPILIYOR İDDİASI

Rellos, olayın "Yunan tarafında tamamen dağınıklık olduğunu veya bunun arkasında yıkıcı bir plan olduğunu" gösterdiğini ekledi. Bunun, Türk tarafında "psikolojik bir operasyon", yani "Yunan bölgesinde bu haritaya ilişkin tepkileri - kimin tepki vereceğini, kimin buna tahammül edeceğini - görmek" amacıyla yapılmış bir "psikolojik operasyon" olma ihtimali olduğu değerlendirmesi yapıldı.