Dava dosyasında B.K olarak ismi geçen Türk kadının Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell çiftiyle bir mangal partisinde tanıştığı ve Maxwell’in yardımıyla “vahşice tecavüze uğradığı” belirtiliyor.

Tecavüz ardından kadını timsahların bulunduğu büyük bir su birikintisinin yanına götürerek ve timsahlara atmakla tehdit edildiği belgelere yansıyanlar arasında. Karayipler’de Epstein’e ait olan adaya sadece özel davetli isimlerin girebildiği biliniyor.

Adaya götürülen çocuk ve kadınların ünlü siyasilerle cinsel ilişkiye zorlandığı ve öldürüldüğüne dair yeni belgelerin ortaya çıkması tüm dünyada inőale neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları bu karanlık ağın cezasız kalamaması çağrısında bulundu. Epstein tutuklandıktan sonra 2019 yılında cezaevinde ölmüştü.