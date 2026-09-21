Adalar Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Belediye Başkanvekili Medine Pamuk'un istifasının ardından bugün yapılması planlanan seçim, toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamaması üzerine 23 Eylül'e gününe ertelendi.

Tutuklu bulunan Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Adalar Belediye Meclis Üyeliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

'YEDEK ÜYE' İÇİN İSTİFA ETTİ

Durak, istifa kararını, yapılacak başkanvekilliği seçimi ile İBB Meclisi'nde gerçekleşebilecek olası başkanlık veya başkanvekilliği seçimlerinde yerine yedekten gelecek meclis üyesinin oy kullanabilmesini sağlamak amacıyla aldığını belirtti.

SEÇİM 23 EYLÜL'DE

Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk'un sağlık sorunları nedeniyle 14 Eylül'de görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkanvekilini belirlemek üzere bugün toplanan Adalar Belediye Meclisi'nde gerekli çoğunluk sağlanamadı.

Seçimin 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da yapılması kararlaştırıldı.

MECLİS ARİTMETİĞİ DEĞİŞTİ

Başkan dahil 12 üyeden oluşan Adalar Belediye Meclisi'nde Akpolat ile bir meclis üyesi tutuklu bulunuyor; üç üye ise görevden uzaklaştırıldı; Oy kullanabilecek yedi üyenin beşi CHP, ikisi AKP'li.

Ancak Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Adalar Belediye Meclisi'nde CHP'li iki üyenin AKP'ye oy vereceği kulisini paylaştı.

Saymaz, Adalar Belediyesi Başkanvekilliği seçimlerine ilişkin edindiği kulis bilgilerini paylaşarak, "CHP’li 5 üyeden 2’sinin AK Parti’ye oy vereceği konuşuluyor. Yeni Partililer tutuklu üyenin istifasını aldılar. Yedek üyenin oyuyla tablo 4-4 oluyor. Bu şekilde sonuçlanırsa seçim kuraya kalıyor. Yeni Parti’nin planı tutmazsa Üsküdar’dan sonra Adalar da AK Parti’ye geçiyor" dedi.