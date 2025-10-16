Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 2023'te kuvvetli yağış sonrası sel felaketi yaşandı.

Selde bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz hayatını kaybetti.

Altı kişinin yaşamını yitirdiği tesisin ruhsatsız olduğunun tespit edilirken işletme sahibi Bülent Bayrak'a 11 yıl ceza verildi ancak istinaftan döndü.

YARGILAMA DEVAM EDİYOR

İşletmeciyle birlikte dört kişinin yargılandığı dava devam ederken Bülent Bayrak'ın savunması ortaya çıktı.

Savunmasında yaşanan başka olaylarla kıyaslama yapan işletme sahibi, "Yani benim kadar yatan yok. Diğer sellere bakarsak altı katı yatıldı. Ben işimin başına dönmeliyim. 5 kişiye çarpan geliyor cezaevine, 5 kişiyi uyurken ezmiş adam, 1 ay sonra çıkıyor. Konya'da biri hız sınırı 50, 80'le, alkollü, ehliyetsiz, 6 kişiyi öldürdü. 4 ay yattı ve aldığı ceza 4 yıl 2 ay" dedi.

'TAVUKTAN BAHSEDER GİBİ BAHSEDİYORSUNUZ'

İşletme sahibinin ifadelerine sinirlenen aile yakınları ise, "Tavuktan bahseder gibi bahsediyorlar. Lütfen biz insanız, biz anneyiz. Tavuk gibi bahsediyorsunuz. Beş insan, üç insan, on insan" sözleriyle tepki gösterdi.

ANNEYE TUTUKLAMA KARARI

Bu arada mahkeme başkanının suçlanan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri B.K. ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine Safiye Yaşa'nın "reddi hakim" talebinde bulunduğu öğrenildi.

Mahkeme başkanının talebi reddi sonrası Yaşa'nın tepki gösterdiği ve anneye iki gün tutuklama kararı verildiği ortaya çıktı.

Duruşmaya ara verilirken Safiye Yaşa fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Davanın 3'üncü duruşmasında, tek tutuklu sanığı olan ve daha önce 11 yıl 3 ay hapis cezası verilen Bülent Bayrak, bu kez 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.