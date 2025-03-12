Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli bir açıklama geldi. Bakan Tunç, 10. Yargı Paketi kapsamında genel ya da kısmi af olup olmayacağına ilişkin sorulara net bir yanıt verdi. Bakan Tunç, "Af söz konusu değil" diyerek iddialara son noktayı koydu.

Bakan Tunç, "Şu anda konuşulan konu şu; 31 Temmuz 2023 itibariyle cezaevinde bulunmayan ancak cezaevinde bulunanlardan önce suç işleyen, suç tarihi itibariyle daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var" dedi.

Bu konuda değerlendirmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ait olduğunu ifade eden Bakan Tunç, genel af konusunun ise şu anda gündemde olmadığını vurguladı.