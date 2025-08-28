Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Beyoğlu Belediyesi önündeki mitingdeki sözlere ilişkin açıklama yaptı. Özel için 'müflis' ifadesini kullanan Tunç, Özel'in önünde iki seçenek olduğunu savundu.

Tunç, "CHP Genel Başkanı, partisindeki yolsuzluk iddiaları ve ortaya saçılan itiraflardan ne kadar bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz ithamlarıyla bir kez daha göstermiştir. İddialara cevap vermek yerine Adalet Bakanlığına dil uzatması, bağımsız Türk yargısını şahsi hezeyanlarına malzeme yapması CHP Genel Başkanının siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesidir." dedi.

Tunç şu ifadeleri kullandı:

Müflis CHP Genel Başkanının kendi istikbalini sağlama almak için her geçen gün dengesinin bozulduğuna, ciddiyetsizlikte sınır tanımadığına üzülerek şahit oluyoruz.

Hiç kimse devletimizin köklü kurumlarını, yargı organlarını kendi küçük hesaplarının malzemesi haline getirmemelidir.

Özgür Özel’in önünde iki seçenek var:

İplerinden kurtulup gerçekten ‘özgür’ olmayı seçmek mi? Yoksa kukla olarak birilerinin ‘özel’ ajandasının hizmetinde, yargı mensuplarına saldırmaya devam etmek mi?

Kendisine tavsiyemiz;

Sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi, yalan ve iftira üretiminde zirveye tırmanmak yerine dürüst ve seviyeli siyasette yol almasıdır.

Aksi takdirde eski genel başkanını sırtından hançerleyen, parayla oy satın alan, belediyelerde baklava kutularıyla dönen rüşvet çarkına ses çıkarmayan zihniyetin son temsilcisi ünvanıyla yok olup gidecektir.