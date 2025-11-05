Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi’nin kararını hatırlatarak, "Büyük Daire, Adalet Bakanlığının yaptığı itirazı reddetti. Böylece Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin başvurusu halinde mahkeme konuyu değerlendirecek, bu süreci hep birlikte bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ: 'TAHLİYESİ HAYIRLARA VESİLE OLUR'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı açıklamada Demirtaş’ın tutukluluğuna değinmişti.

Bahçeli, "Hukuki süreç tamamlanmıştır. Demirtaş’ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

DEMİRTAŞ 2016'DAN BERİ TUTUKLU

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2016 yılında tutuklanmıştı.

Demirtaş, kamuoyunda “6-8 Ekim Olayları” olarak bilinen şiddet olaylarına ilişkin davada 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı davada partinin diğer eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

AİHM: 'TUTUKLULUK HUKUKİ AÇIDAN SORUNLU'

Demirtaş’ın tutukluluğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınmış, AİHM 2. Dairesi 8 Temmuz’da verdiği kararda, Demirtaş’ın Kobani davası kapsamındaki tutukluluğunu hukuki açıdan sorunlu bulmuştu.

Mahkeme 7 Ekim’de de ikinci kez hak ihlali kararı vermişti.

BAKANLIĞIN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Adalet Bakanlığı, 8 Ekim’de AİHM kararına itiraz ederek dosyanın Büyük Daire’de yeniden görüşülmesini talep etmişti. Ancak Büyük Daire bu itirazı reddetti.

Bu gelişme üzerine Demirtaş’ın avukatları tahliye başvurusunda bulundu.