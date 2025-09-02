Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamalarda CHP lideri Özgür Özel'i hedef aldı. Tunç, soruşturmaların siyasi amaç taşımadığını vurgulayarak, “Cumhuriyet savcıları görevlerini yapıyor. Bu süreç tamamen hukuk çerçevesinde ilerliyor.” ifadelerini kullandı.

"ÖZEL BİR ECZACI"

Tunç, belediyelere yönelik operasyonların ihbarlar üzerine başlatıldığını hatırlatarak, “Bu soruşturmalar siyasi değil. Cumhuriyet savcıları görevlerini yapıyor. Burada tek bir kişinin inisiyatifi söz konusu değil, çok yönlü yürüyen süreçler var.” ifadelerini kullandı.

Tunç'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Soruşturma izni hangi koşullarda verilir, hangi koşullarda verilmez? Tabii Sayın Özel bir eczacı. Hukukçu olsa bu ayrımı yapabilir. Daha soruşturma başlar başlamaz hemen dosya ile ilgili beyanlarda bulundu. Bunun bir adli soruşturma olmadığını siyasi soruşturma olduğunu kamuoyuna yansıtmaya çalıştı. Bunlar doğru değil.

"YARGIYI RAHAT BIRAKMAK LAZIM"

İhbarlar neticesinde başlayan bir soruşturma. Soruşturma siyasi değil. Cumhuriyet savcıları görevlerini yapıyor. Tek kişi görev yapmıyor, yürüyen süreçler var. Masumiyet karinesine önem veriyoruz. Elbette ki kararlar eleştirilebilir. Soruşturmanın seyrini beklemek zorundayız. Baklava kutularından paralar çıktı. Herkes bunu gördü. Burada bir yolsuzluk varsa ve bu noktada değerlendirmesini kamuoyu yapacaktır. Yargıyı rahat bırakmak lazım. İddianame yazım süreci devam ediyor. Türkiye'de hak arama yolları sonuna kadar açık ve bunlar gerçekleşiyor."