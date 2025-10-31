Ege Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni, rektörlük önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Tören sırasında katılımcılar arasında bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı öğrenciler tarafından protesto edildi.

ADALET BAKANI'NA PROTESTO GÖZATIYLA SONUÇLANDI

Öğrenciler, MÖTBE Kültür Merkezi önünde “Adalet Bakanına bir sorumuz var. Hacettepe’de eli palalı çeteler üniversiteye giriyor ve hâlâ serbestler. Bakana soruyoruz, neden çeteler serbestler?” şeklinde slogan attı. Protestonun ardından 5 öğrenci gözaltına alındı.

Gözaltı anına ilişkin görüntüler, Öğrenci Kolektifleri’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.