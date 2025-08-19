AKP İstanbul İl Başkanlığı, parti üyesi Mücahit Birinci’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den "siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği" iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

Mücahit Birinci ise ihraç talebinin ardından partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

BAKANLIKTAN YENİ HAMLE

Birinci ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Adalet Bakanlığı, Murat Kapki’den 2 milyon dolar isteyen AKP’li avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, AKP'de çeşitli görevlerde bulunmuş Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi tutuklu olduğu sırada ziyaret ettiğini ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini söyledi. Murat Kapki, Birinci'nin kendisini yalan beyana zorladığını belirterek şikayetçi oldu.

Birinci iddialarının ardından soruşturma başlatılırken Birinci, Hürriyet yazarı Nedim Şener'le birbirine girdi. Karşılıklı hakaretlerin havada uçuştuğu atışmalar sonrası Nedim Şener de Birinci'den şikayetçi oldu.