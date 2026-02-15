Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakan yardımcısı ve eski AKP milletvekili Ramazan Can’ın yetkilerini alınca kriz çıktı. Can sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve “Kader gayrete aşıktır, aşk ile koşan yorulmaz” dedi. Can paylaşımına Erdoğan’ı da etiketledi. Bakan yardımcısının personel, cezaevleri, destek ve strateji birimlerindeki yetkilerini alındı, sadece eğitim ve adli tıp yetkileri kaldı.

Yetkileri alınan Ramazan Can mesajını böyle verdi.

İçişleri Bakanlığı’nda eski bakan Ali Yerlikaya ile yardımcısı AKP eski Milletvekili Bülent Turan arasında da kriz olduğu, Yerlikaya’nın Bülent Turan’ı uçağa almadığı siyaset kulislerine yansımıştı. Bülent Turan’ın, Ali Yerlikaya’yı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da şikayet ettiği belirtilmişti.