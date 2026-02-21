Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek dört, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise üç bakan yardımcısını değiştirdi. Gürlek’in yeni yardımcıları, Akın Gürlek gibi Marmara Hukuk mezunu.

Adalet Bakanlığı’nda bakan yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı. Yerlerine Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı. Gürlek göreve atandıktan hemen sonra Ramazan Can’ın yetkilerini almıştı.

İBB OPERASYONLARI

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın yeni bakan yardımcılarından Burak Ceyhan ve Can Tuncay’ın İBB operasyonunu yürüten savcılar olduğunu, diğer bakan yardımcısı Sedat Ayyıldız’ın da AKP eski Üsküdar gençlik kolları ve belediye meclis üyesi olduğu söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

“Adalet Bakan yardımcılarından ikisi (Burak Ceyhan ve Can Tuncay) istanbul başsavcı vekilleri. Akın Gürlek ile birlikte İBB operasyonunu yürüten isimler.

AKP ÜYESİ

Bakan yardımcılığına atanan üçüncü isim Sedat Ayyıldız, geçmişte İBB’de avukat olarak çalıştı. AKP Üsküdar Teşkilatı Gençlik Kolları’ndan gelen, AKP’de Belediye meclis üyeliği ve teşkilatlarda başkan yardımcılığı yapmış bir isim.

Son isim Abdullah Aydoğdu ise İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi. Adalet Bakanlığı’nda bakan yardımcılarının kimlikleri, değişimin kodlarını ortaya koyuyor.”

Bakan bile gitti o kaldı

İçişleri Bakanlığı’nda da üç bakan yardımcısı değişti. Sadece eski Bakan Ali Yerlikaya ile arası bozuk olan Bülent Turan görevde kaldı.

İçişleri Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı. Bakan yardımcılıklarına Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.

Kübra Güran Yiğitbaşı 2022 yılında Afyonkarahisar Valiliği görevine atanarak Türkiye’nin ilk başörtülü valisi olmuştu. Yiğitbaşı, yıllar önce TV kanalında Erdoğan’a “başörtüsü özgürlüğü” için teşekkür etmişti.

Münir Karaloğlu, Kuzey Irak Demokrasi Partisi Başkanı Mesud Barzani ile Cizre’de bir panele katılmış, Barzani’nin uzun namlulu silahlar taşıyan korumalarına duyarsız kaldığı için eleştirilmişti. Eski Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Aktaş’ın ise PTT Yönetim Kurulu üyesi olup çift maaş aldığı ortaya çıkmıştı. CHP polis intiharları nedeniyle Hakkari Valisi Ali Çelik için “Hesap vermeli” demişti.

Şehit ailesi tartaklanmıştı

2025 yılında Afyon’da, valiliğin şehit ailelerine iftar programında şehit babası, MHP milletvekili Mehmet Taytak’a tepki göstermişti. Taytak’ın “Sayın Öcalan” dediğini belirten şehit babası Süleyman Üye, tepkisini sürdürünce Vali Yigitbaşı’nın korumaları müdahale etti. Şehit ailesi korumalar hakkında suç duyurusunda bulundu.