Belce Örü Erçin

Emeklinin hak kaybı büyüyor, geçim derdine iktidarın adaletsiz düzenlemeleri de ekleniyor. En düşük emekli maaşı yüzde 18.48’lik zamla 20 bin TL oldu. Düzenleme bu hafta TBMM’de Genel Kurul’da onaylanacak. Fakat bu düzenleme sadece 4.5 milyon emekliyi etkileyecek. Oysa Türkiye’de 16.5 milyon emekli var.

Diğer SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşına 12.19’luk enflasyon oranı farkı uygulanacak. Bu durum emekli maaşlarındaki adaletsizliği daha da derinleştirdi. Üstelik kök maaşı düşük olan emeklilerin önemli bir bölümü zamları doğrudan maaşında hissedemedi. Zira 3.600 veya 7.200 prim gün sayısı ve tavanı fark etmeksizin emekliler 20 bin TL’lik sefalet aylığında eşitlendi. Kök maaşı ve ek ödemeleri toplamı 20 bin TL’nin altında kalan emeklilerin aylıkları, yasal düzenleme kapsamında bu tutara yükseltildi.

2000 YILI FARKI

Emekliler, yıllardır devam eden adaletsizliğin de düzeltilmesi için intibak yasasının acilen çıkmasını bekliyor. Aynı gün prim ödeme sayısına sahip 2000 yılı öncesi emekli aylıkları ile 2000 yılı sonrası emekli aylıkları arasındaki farklılıkların da ortadan kaldırılması isteniyor. Zira SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 2000 yılı itibarıyla memur maaş katsayısına göre değil, sadece TÜFE’ye göre zam yapıldı. Bu da aylıklar arasında uçuruma neden oldu. Ayrıca 2000’li yılı sonrasında emekliler milli gelirdeki artıştan hak ettikleri payı alamadılar.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da, CHP milletvekillerinin asgari ücretin 39 bin liraya ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı ‘Meclis’i terk etmeme’ eyleminde, “Acilen intibak yasası çıkarılsın. Tüm emeklilere seyyanen zam yapılsın” açıklamasında bulundu.