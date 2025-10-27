Kademeli tarifeye geçişle doğalgaz faturalarının ikiye katlanmasından endişe duyulurken, sektör temsilcileri ‘Dar gelirli haneleri destekleyin’ çağrısı yapıyor. Enerji yönetiminin kademeleri belirlerken iklim koşulları, bölgesel farklılıklar ve kullanıcı profillerini dikkate alması gerektiği belirtiliyor.

‘MEMNUNİYET ARTAR’

Halihazırda doğalgaz açmanın yıllık maliyeti Erzurum’da yaşayanlar için 20 bin lirayı, başkent Ankara’da ise 15 bin lirayı aşıyor. İstanbulluların ise doğalgaz faturaları için bir takvim yılında yaptıkları ödeme 10 bin liranın üzerinde bulunuyor. Bu duruma dikkat çeken Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Doğalgaz Komisyon Başkanı Hüseyin Kaya, kademeli doğalgaz uygulamasının 1 Ocak’ta başlayacağını tahmin ederek “Şu anda konutlarda ortalama 12 TL/metreküp olan satış fiyatı, ticarilerde 26 TL/ metreküp seviyesinde bulunuyor. Aradaki fark kademeli zam olarak yansıyabilir” diye konuştu. “BOTAŞ’ın zararda olduğunu biliyoruz” diyen

Kaya, “Enerji politikasında maliyetleri düşürücü adımlar atılmalıydı” yorumunu yaptı.

Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği Gaz Grubu Başkanı Ediz Öztürk de sistemin adil çalışabilmesi için kademelerin belirlenmesinde iklim koşulları, bölgesel farklılıklar ve kullanıcı profilleri dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak “Özellikle kış aylarında yüksek tüketim yapmak zorunda olan ama gelir seviyesi sınırlı haneler için dengeleyici destek mekanizmalarının devreye alınması önem kazanır” dedi. Öztürk, doğalgazda yeni dönem için “Doğru parametrelerle başlatılması, hem vatandaş memnuniyetini hem de uygulamanın sürdürülebilirliğini artıracaktır” ifadesini kullandı.

‘Doğru tasarlanırsa sosyal koruma işlevi görür’

Enerji yönetiminin kademeli tarifeye geçiş için resmi takvimi henüz açıklamadığını hatırlatan Ediz Öztürk, "Uygulamanın kademeli veya pilot şekilde başlaması muhtemeldir" diye konuştu. ABD ve Kanada'da bazı eyaletlerde kademeli gaz tarifesinin uygulandığı bilgisini veren Öztürk, "Doğru tasarlandığında kademeli tarife hem enerji verimliliğini artırır hem de sosyal koruma işlevi görebilir" açıklamasını yaptı. Sektörde faaliyet gösteren şirketler ise kademeli tarifeye geçiş sürecinin henüz netleşmediğini belirterek enerji otoritelerinden dönüş beklediklerini vurguladı.