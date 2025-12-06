Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) Diyanet’e kadar birçok kamu kurumundaki üst düzey bürokratlara yapılacak ‘ballı zam’ düzenlemesi iptal edilebilir. ‘Kamuda çalışan uzman teknik personel özel sektöre geçiyor, üst kurullarda çalıştırılacak uzman bulamıyoruz’ denilerek kamuda ne kadar makamı, koltuğu olan üst yönetici varsa hepsine zam yağdıran ek zam düzenlemesinde geri adım ihtimali doğdu.

ANAYASA’YA AYKIRI

Başta memur, işçi ve emekliler olmak üzere toplumda büyük tepki çeken ek zammın TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında tekliften çıkarılabileceği ifade edildi. ‘İmkanlar sınırlı’ denilerek işçi, memur ve emeklilerin ek zam taleplerini geri çeviren iktidar, üst düzey personele ‘ballı zam’ dağıtacaktı. Tepkiler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kadar ulaştı. Erdoğan da AKP Meclis Grubu’na çalışma yapılması talimatı verdi. Bu çalışma sonucu ek zammın iptal edilmesi ihtimali doğdu. Zammın önerge ile bütçe teklifine eklenmesinin ‘Anayasa’ya aykırı’ olduğu da belirtildi. Bütçe tekliflerinde bütçe dışında hiçbir düzenleme yapılamıyor. Bu nedenle TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında zam maddesinin çıkarılma ihtimali yüksek görülüyor.

SGK VE TÜİK’E ZAM

Ballı zam düzenlemesinden en büyük payı makam koltuğu, aracı, lojmanı ve ek maaşlı olan üst düzey personel alacaktı. Düzenlemeyle uzman personele 10-30 bin lira arasında zam yapılması öngörüldü. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ise 54 bin 181 liralık ek zamla ilk sırada yer aldı. Arpaguş’la birlikte TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık da aynı miktar zammı alacak. Bu iki ismin ardından 53 bin 596 lirayla SGK ve TÜİK başkanları ile Kentsel Dönüşüm, Gelir İdaresi, Devlet Personel, Afet ve Acil Durum başkanlarına verilecek.

Emlak Vergisi’ne indirimli zam

Emlak Vergisi’nde takdir komisyonlarının belirlediği 10 katları aşan yüksek vergiler en fazla 2 katla sınırlandırıldı. Ancak Emlak Vergisi’ne her yıl yapılan otomatik zam, Yeniden Değerleme Oranı’nın (YDO) yarısı yerine tamamına yükseltildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte 2026 yılında Emlak Vergisi’nde takdir komisyonu kaynaklı olağanüstü artışlar olmayacak. Ancak ilerleyen yıllarda emlak vergileri eskiye oranla daha hızlı yükselecek. İçerisinde vergi düzenlemelerinin de bulunduğu yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenlemeye önergeyle eklenen yeni maddelerle Emlak Vergisi artış oranlarında yeni bir sisteme gidildi. Buna göre, takdir komisyonlarının 2026 yılı için belirlediği bina ve arazi vergi değerleri 2025 yılı vergi değerlerinin 2 katını geçemeyecek. Emlak Vergisi matrahı 2027, 2028 ve 2029 yıllarında 2026 yılı tavan değerleri üzerinden hesaplanacak. Eklenen diğer bir önergeyle, bugüne kadar yıllık bazda ‘YDO’nun yarısı kadar’ arttırılan Emlak Vergisi tutarları artık YDO kadar arttırılacak. Getirilen bu örtülü zamla, Emlak Vergisi ilerleyen yıllarda daha fazla zamlanacak.