Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın genel kurul üyelerinden tam yetki alıp, müjdesini verdiği Dikilitaş Projesi’yle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre; Emlak Gayrımenkul Yatırım ile Ziraat Bankası’nın projeden çekildiği ve siyah-beyazlı kulübün zor durumda kaldığı ileri sürüldü. Biz de SÖZCÜ Gazetesi olarak projenin 1 numaralı muhatabı Başkan Serdal Adalı’ya bu iddiaları sorduk. Adalı, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtip, herhangi bir sorun yaşanmadığının altını çizdi.

İÇİNİZ RAHAT OLSUN

Adalı, “Emlak Gayrımenkul Yatırım ile bir sorunumuz yok. Zaten projeyi ilk açıkladığımızda KAP’a bildirim yaptılar. Ziraat Bankası’yla ilgili haberleri nereden çıkardılar? Zaten Ziraat Bankası’yla ilgili bir anlaşmamız yok. Beşiktaşlılar içini rahat tutsun. Planladığımız gibi projeyi hayata geçirip, kulübe önemli bir maddi gelir kazandıracağız” şeklinde konuştu.

200 MİLYONLUK MADEN

Dikilitaş Projesi, Beşiktaş Kulübü’nün Dikilitaş Mahallesi’ndeki taşınmazı üzerine inşa edilecek gayrimenkul projeler bütünü. Mahalleye, 15 bin 382,49 metrekarelik arazinin yanında Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan satın alınan 5 dönümlük arazi ile birlikte toplam 20 dönümlük alan üzerine gayrimenkul inşa edilecek. Başkan Serdal Adalı, 200 milyon Euro’ya yakın gelir bekliyor.