Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlıların gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yönetimden istifa eden isimler olduğuna yönelik iddialara cevap vererek konuşmasına başlayan Adalı "4 yönetim kurulu üyemizin istifa ettiği yönündeki haberler asılsızdır. Bunlar taraftarımızı ve camiamızı tahrik etme çabasıdır. Yalan haberler gündem olurken, ortalığı ayağa kaldırmamız gereken başka işler var. Biz suni gündemlerle uğraşırken birkaç gün önce SPK tarafından tarihin en büyük cezası verildi. Beşiktaş hisselerindeki piyasa bozucu hamleleri sebebiyle pek çok kişiye ceza kesildi. Ne hikmettir ki bu konunun lafını dahi etmediler. Bu yalan haberleri yayanlar, bu konuları hiç mi görmediler." dedi.

Beşiktaş'ın SPK'den aldığı cezaya ilişkin adli mercileri göreve çağıran Adalı "Beşiktaş, bu yüzden büyük bir cezayla karşı karşıya kaldı ama kimse ses etmiyor. Bu kadar büyük fiyat hareketlerinin kendi kendine gerçekleşmeyeceği de malumunuzdur. Cumhuriyet Başsavcılığını göreve davet ediyorum. Bu işin içerisinde kim varsa hesabının sorulması için davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

DİKİLİTAŞ'TAKİ GELİRİ AÇIKLADI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Dikilitaş projesinden elde edilecek gelir için de açıklamalarda bulundu. Adalı, soru işaretlerinin kaldırılması adına "Dikilitaş konusunda aslı astarı olmayan bilgiler kasıtlı olarak ortaya yayılıyor. Bu kulübün mali yönden çökmesini isteyenler ve kulübü ona buna pazarlamak isteyenler var. Dikilitaş'ta yapılan satışlara 400 milyon doların altında gelir elde edilmeyecek. Beşiktaş'ın bu projeden payı da %50'dir. Bu da demektir ki bize gelecek asgari rakam 200 milyon dolardır." diye konuştu.

İSTİFA YANITI

Serdal Adalı, istifa konusunda da yanıt vererek "İsyan çıkararak, istifa tezahüratlarıyla Beşiktaş dizayn edilemez. Bu camianın sezon devam ederken teknik direktör ve yönetim değişikliğine tahammülü kalmadı. Ne yapacağız, her bağırıldığında yönetim mi değiştireceğiz? Beşiktaş'ta bu yozlaşmayı bitirmek mecburiyetindeyiz. Pusu kültürünü ortadan kaldıracağız. Camiada her bağırıldığında yönetim mi gidecek, teknik direktör mü istifa edecek? Biz ne yazık ki kültür haline gelmiş bu yozlaşmayı bitirmek mecburiyetindeyiz. İstifa sloganların Beşiktaş'a zarar verdiğini defalarca gördük." ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÖZLERİ

Transfer sürçlerine de değinen Başkan Adalı "İstediğimiz transferlerde sorunlar çıktı. Kulüpleri bırakmak istemedi veya çok para istediler. Şimdi tepki almamak için 5 milyon Euro'luk adama, 10 milyon Euro mu vereyim? Ben bunu yapmam. Beşiktaş'ı zarara uğratmaktansa, transfer yapamayan başkan olarak anılmaya razıyım.

"Bu kulüp finansal olarak işgal altındaydı. Beşiktaş'ın artık faizli borcu kalmayacak veya kasasında parası ya da varlığı olacak. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel ile yaptığım görüşmelerden sonra öküz altında buzağı aramaya başlanmış. Beşiktaş'ın menfaati neredeyse Serdal Adalı oradadır. Bizim Beşiktaş'ın çıkarlarını korumak dışında gizli ajandamız yok. Finansal tabloyu düzelttikten sonra herkes aday olur! Ancak bu kulübü eski günlerine döndürmeyeceğim! Tüzük değişikliği yapmadan, Beşiktaş'ı layık olduğu yere getirmeden gitmeyeceğim! Önce bu borcu ödeyeceğim! Sonra gelen başkanlar, gelirden fazla para harcarsa, sorumlu olacak! Değiştirelim tüzüğü... Kimse gelirinden fazla borçlanamasın ve şahsi olarak sorumlu olsun! Kim Beşiktaş'a bizim gözümüzle bakıyor, görelim..." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer müjdesi de veren Adalı "Yaz transfer döneminde aldığımız oyunculardan zarar etmeyeceğimizi söyledim, etmeyeceğiz işte... Son sözleşmesini yapacak futbolcu almayacağım. Bir gecikme oldu, bunu da değerlendiriyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra masaya yatıracağız. Orta sahaya bir transfer bugün akşam gelecek. Planlamada 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular var, gelecek seneye yönelik. Daha genç oyunculardan oluşan bir liste var. Avrupa'da transfer bittikten sonra vaktimiz var. Son dakikaya kadar değerlendireceğiz. Minimum 4 oyuncu transfer edeceğiz, Yasin Özcan dahil değil!" diye konuştu.