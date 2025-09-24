Rock ve alternatif müziğin son yıllardaki önde gelen temsilcilerinden biri olan 'Adamlar'dan dikkat çeken bir karar geldi.

Grubun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, faaliyetlere bir süre ara verildiği bildirildi.

Grubun faaliyetlerin durdurulduğu paylaşımında herhangi bir gerekçe açıklanmadı.

Grubun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Adamlar olarak bir süreliğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz. Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz."

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Birgün'de yer alan habere göre, gitarist Gürhan Öğütücü'nün, grubun resmî Instagram hesaplarından takipten çıkarıldığı görüldü.

Instagram hesabında grubun diğer üç üyesi takip ediliyor. Öte yandan Gürkan Öğütücü de kişisel Instagram hesabından grubu takip etmeyi bıraktı.

SON KONSER ÜÇ GÜN ÖNCE

Bu arada 'Adamlar' grubu, son olarak 20 Eylül'de Ankara’da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen “Arabasız Gün” konserinde Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) sahne almıştı.