ADANA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA

10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2025/3-Ceza Dava Dosyası

Karar No : 2025/1

İ L A N

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan, Mehmet Salih ve Rukiye kızı, 18/05/1975 doğumlu, sanık Özgür Aysun Bicik hakkında yapılan yargılama sonucunda, kamu davasının 5271 sayılı CMK'nın 223/8 ve 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e maddesi uyarınca düşmesine karar verilmiş ve tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolunun açık olmak üzere verilen hüküm ile katılan kurum vekilinin istinaf dilekçesi, sanık ÖZGÜR AYSUN BİCİK'e tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebliğat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ve katılan kurum vekilinin istinaf dilekçesinin, TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANENTEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ve katılan kurum vekilinin istinaf dilekçesinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükmün 1412 sayılı CMK'nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur.

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