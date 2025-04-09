ADANA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2017/899

Karar No :2025/216

İLAN

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Nasreddin ve Race kızı 15/01/1985 İdlip doğumlu 99695725046 T.C. Kimlik nolu sanık Ensam Elseyyid Ali hakkında yapılan yargılama sonucunda 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddesi gereğince davanın DURMASINA karar verilmiştir. Sanığın yokluğundan tefim edilen karara karşı sanık açısından gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın da Hakime onaylattırılması suretiyle Adana ( ) Ağır Ceza A Mahkemesine İtiraz yasa yoluna başvurulabileceği, İtiraz yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine dair verilen hüküm sanık Ensam Elseyyid Ali'ye tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde İtiraz Kanun Yoluna Başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02202369