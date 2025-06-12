ADANA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/496

KARAR NO : 2025/125

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasından,sanık Serkan Mızrak'ın, diğer sanıklar Ahmet Akbaş ve Yunus Mat ile fikir ve eylem birliği içinde Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediği sabit olmakla, suçun işleniş biçimi ve fiilin özellikleri gözetilerek,5237 sayılı TCK'nın 37/1. Maddesi delaletiyle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın142/1-e maddesi gereğince takdiren 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın kovuşturma aşamasında müştekinin uğradığı zararın tamamını gidermesi dikkate alınarak sanığa verilen cezanın TCK'nın 168/2.maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirilerek sanığın 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nun 62/1. maddesi uyarınca sanığın cezasında takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sonuç olarak sanığın, 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş, mahkememizce sanık adına çıkartılan tüm tebligatlar iade dönmüş, Ali ve Aysel oğlu, 02/05/1985 Adana doğumlu, Serkan Mızrak (TC Kimlik No:10624436680) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02240442