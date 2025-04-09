ADANA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C.
ADANA
ADANA
35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2021/376
KARAR NO : 2022/189
KARAR NO : 2022/189
Sanık İbrahim Gençdal'ın Kasten Yaralama suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/03/2022 tarihli ilamı 5237 sayılı TCK nın 86/1 maddesi uyarınca10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği, ancak Mehmet Salih ve Muyeser Muzaffer kızı, 20/06/1959 Siirt doğumlu müşteki Selma Çınar tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 28/03/2025