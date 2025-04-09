ADANA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
ADANA
Karar No : 2025/24
Suç :Geceleyin Birden Fazla Kişi İle Birlikte Yağma
Suç Tarihi :07/06/2024
Karar Tarihi :23/01/2025
Hüküm :5237 Sayılı TCK'nın 149/1-c.h, 62. maddeleri gereğince neticeten 9 yıl 2 ay hapis cezası
Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren15 (onbeş) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2(iki hafta) içerisinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla ve beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, ayrıca sanık Esra GENÇ müdafi Av.Meltem DEMİRDÜZEN tarafından 21/02/2025 tarihli dilekçe ile mahkememiz hükmüne karşı istinaf yasa yoluna başvuruda bulunulduğu hususları İLANEN tebliğ olunur. 27/03/2025