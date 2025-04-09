ADANA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C.

ADANA

6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/291

Karar No : 2025/24

Sanık :ESRA GENÇ, Muhammed ve Ayşe kızı, 01/01/1996 HALEP doğumlu. Meydan Mah. 39016 Sk. No:31 İç Kapı No:1Seyhan/ ADANA adresinde oturur. T.C. Kimlik No:99316585950

Suç :Geceleyin Birden Fazla Kişi İle Birlikte Yağma

Suç Tarihi :07/06/2024

Karar Tarihi :23/01/2025

Hüküm :5237 Sayılı TCK'nın 149/1-c.h, 62. maddeleri gereğince neticeten 9 yıl 2 ay hapis cezası

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren15 (onbeş) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2(iki hafta) içerisinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla ve beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, ayrıca sanık Esra GENÇ müdafi Av.Meltem DEMİRDÜZEN tarafından 21/02/2025 tarihli dilekçe ile mahkememiz hükmüne karşı istinaf yasa yoluna başvuruda bulunulduğu hususları İLANEN tebliğ olunur. 27/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02202372