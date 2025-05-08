ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/88 Esas

İ L A N

Adana İli, Seyhan İlçesi, Dağlıoğlu Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, Süleyman ve Zöhre 'den olma, 07/07/1973 doğumlu, 21739030342 T.C. kimlik numaralı YALÇIN OLCAY YILDIRIM 'in 10 yıldan fazla süredir kayıp olduğu ve nerede olduğunun bilinmediği, herhangi bir haberde alınamadığından, YALÇIN OLCAY YILDIRIM 'ın kayıp olması nedeniyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde adı geçenin sağ ya da ölü olduğunu bilenlerin(M.K.nun 33 Maddesine göre)Mahkememizin 2023/88 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları 6 Ay içerisinde mahkememize müracaat edilmediği takdirde adıgeçen YALÇIN OLCAY YILDIRIM hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur. 17.04.2025

#ilangovtr Basın no ILN02218457