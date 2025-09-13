Adana’nın Yüreğir ilçesinde 11 Eylül akşamı Girne Bulvarı Özgür Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda Serdar D. (24) ve Enes G. (22) ile Umut Ayyıldız (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; Ayyıldız, yüzüne aldığı tek yumruk darbesiyle yere düşerek baygınlık geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayyıldız, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.
Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Serdar D. ve Enes G.’yi Sarıçam Mahallesi’nde yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.