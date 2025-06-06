Kaza, Esentepe Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde gerçekleşti. Henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde kontrolden çıkan çöp kamyonu, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI
Kamyonda bulunan üç kişiden ikisi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, bir kişi ise kamyon içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede gerçekleştirdikleri müdahaleyle yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, çöp kamyonunun kanaldan çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.