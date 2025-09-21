Yangını fark eden çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen bahçedeki kağıt ve plastik atıkları yanmaya devam ediyor. Bahçede başlayan ve siyah dumanın neredeyse tüm kentten görüldüğü bildirildi.

Ekipler, alevlerin çevredeki diğer fabrikalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösteriyor.

DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Adana'da geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde başlayan ve dumanı şehrin birçok noktasından görülen yangın dron ile görüntülendi.