Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor sahasında Sipay Bodrum FK’yı ağırladı. Mücadele başladığı gibi sona erdi.
56.dakikada Bardhi'nin sol kanattan kullandığı köşe atışında kafayla topu yerden sektiren Ajeti'nin vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı. 69. dakikada Mohammed'in uzaktan sert şutunda, kaleci Murat Uğur Eser topu kornere çeldi. 75. dakikada rakip ceza sahasından atılan uzun topta Ozan Demirbağ'dan önce kalesini terk eden kaleci Diogo Sousa ceza sahası dışında kafayla topu uzaklaştırdı. 90+4. dakikada ceza sahası yayı civarında Salih Kavrazlı'nın vuruşunda, kaleci Diogo Sousa yatarak topa hakim oldu. Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Bu arada kaleci Vedat Karakuş, ilk yarının sonlarına doğru Puscas ile mücadelesinde kafasına aldığı darbeyle sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vedat'ın bilincinin açık olduğu belirtildi.