Sürücüsü belirlenemeyen 01 AVE 828 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda önce seyir halindeki Aydın U. (52) idaresindeki 01 AUA 337 plakalı elektrikli bisiklete, daha sonra aydınlatma direğine çarptı.
Hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçarken vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, elektrikli bisiklet sürücüsü Aydın U'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydın U'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan hafif ticari aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.