Adana'da 9’uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen halk koşusunda, polisin trafiği kapatması bazı sürücülerin öfkesine yol açtı. Polis ekipleri, halk koşusu nedeniyle güzergâhı araç trafiğine kapattı. Bulvara çıkan yolda bekleyen bazı sürücüler, koşunun uzun sürmesi nedeniyle polise tepki gösterdi.

KOŞUCULARI TARTAKLADI

Sürücülerden bazıları bu sırada koşucularla tartışmaya girerken, bir kişi koşucuları tartaklayıp hakaret etti. Araya çevredeki vatandaşlar girerek gerginliği sonlandırdı.

POLİSİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Bir diğer sürücü ise doğum yapmak üzere olan eşini hastaneye yetiştirmesi gerektiğini belirterek polisi yolu açması için ikna etmeye çalıştı.

Yaşanan gerginlik, trafikteki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.