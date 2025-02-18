Adana'da, İmamoğlu-Adana kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Fikret Tabar'ın kullandığı 80 FD 834 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Yusuf Tanrıkulu'nun kullandığı 34 EZD 482 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yusuf Tanrıkulu ile Şefika Tabar, Halil Tabar ve Muhsin Tabar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların tedavi altına alındığı belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.