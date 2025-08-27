Adana'da dolmuş şoförü Orhan Gündüz, direksiyon başında seyir halindeyken uğradığı tabancalı saldırıda yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde dolmuş şoförü Orhan Gündüz, araçta yolcu bulunmadığı esnada seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan 47 yaşındaki Gündüz, dolmuşun kontrolünü kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Silahlı saldırgan ise gecenin karanlığından faydalanıp ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Gündüz, ambulansta kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gündüz'ün saldırıya uğradığı dolmuşta 6 kurşun izine rastlandı.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.