Adana'da 2 erkek, pasajın içerisinde bulunan dükkanın önünde tartıştıkları kadını darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda bulunan bir pasajda kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi, bir kadınla dükkanın önünde henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şüpheliler, kadına saldırarak darbetti. Saçından tutularak darbedilen kadını gören çevredekiler, şüphelileri olay yerinden uzaklaştırdı. Darp anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.