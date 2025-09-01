Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde bir apartmanda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine masaj salonuna baskın düzenledi.

Güvenlik kamerasından polisi fark eden B.F. ve yanındaki 4 kadın, apartmanın çatı katına saklandı.

Polis, seyyar merdivenle ulaşılan gizli bir geçitten çatı katına çıkarak B.F.’yi gözaltına aldı, kadınları ise kurtardı.

Operasyonda, fuhuştan elde edildiği düşünülen 5 bin 490 liraya el konuldu.

‘SADECE MASAJ HİZMETİ VERİLİYOR’

Emniyette yapılan incelemede, kadınlardan birinin 17 yaşında olduğu belirlendi.

B.F., suçlamaları reddederek, “Burası masaj salonu, sadece masaj hizmeti veriliyor” dedi. Ancak, ‘Fuhşa aracılık veya zorlama’ ve ‘Fuhuş için yer ve imkan sağlama’ suçlarından adliyeye sevk edilen B.F., mahkemece tutuklandı.