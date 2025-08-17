İmamoğlu ilçesi Üçtepe Mahallesi Eğriçam mevkisinde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait söndürme ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

3 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 işçiye bölgedeki 112 Acil Sağlık ekibi müdahale etti.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için çalışmaları sürüyor.

İlk incelemede kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.

ANKARA'DA DA DUMANLAR YÜKSELDİ

Ankara'nın Bala ilçesinde Göztepe Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçardı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içinde müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Havadan ve karadan soğutma çalışması yapılan yangın, söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ'NDEKİ YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Kent Ormanında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yanan alan dron ile görüntülendi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Umuttepe mevkiinde bulunan Kent Ormanında çıktı. Ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın geniş alana yayılmadan söndürüldü. Ekiplerin, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yanan alan ise dron ile görüntülendi.