Geçtiğimiz yıl Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Adana Demirspor, yine küme düştü. 3 sene önce Konferans Ligi'nde mücadele eden -28 puanlı Adana Demirspor'da büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Aldığı puan silme cezaları nedeniyle -28 puanda olan Akdeniz temsilcisinin, ligin bitimine 17 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, gelecek sezon ise ikinci ligde yer alacak. Bir dönem Süper Lig'e damga vuran, yaptığı ses getiren transferlerle korkulan bir deplasman haline gelen Adana ekibi 2 sezonda 2 küme birden düşmüş oldu.

