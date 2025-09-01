Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler karşısında tarihi bir hezimet yaşadı.

Bir dönem Süper Lig'i sallayan mavi lacivertliler, taraftarı önünde rakibine 8-1 yenilerek büyük bir şok yaşadı. Karşılaşmanın ardından kulüp içinde de adeta deprem yaşandı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

TAKIM FARK YEDİ, BAŞKAN İSTİFA ETTİ

Durak, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'un her zaferinde, her zorlukta, her gözyaşında kalbinin bu arma için attığını belirtti.

Bir kulüpten öte, bir aileye, bir şehrin ruhunu taşıyan, mavi-lacivert yüreklerin birleştiği büyük bir camiaya hizmet etmenin tarifsiz mutluluğunu yaşadığını ifade eden Durak, "Adana Demirspor Kulübü Başkanlığı görevimden büyük bir onurla, sevgiyle ve sonsuz bir minnet duygusuyla ayrılıyorum. Birlikte ter döktüğümüz, gecesini gündüzüne katan tüm personelimize ve her zaman bana destek olan sayın Murat Sancak'a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Her deplasmanda yanımızda, her tribünde gururla, her durumda dimdik ayakta duran Adana Demirspor taraftarına teşekkür ediyorum" dedi.