ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/825 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/825 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İhalesi yapılacak taşınmaz tapu kaydında Adana İl, Seyhan İlçe, Kocavezir Mahalle/Köy, 226 Ada, 35 Parselde olup kargir ev ve mağaza niteliklidir. Taşınmaz üzerinde Adana 1.İcra Hukuk Mahkemesince bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. "Taşınmaz adres olarakAdana İli Seyhan İlçesi, Kocavezir Mahallesi 32003 sokak No:4A adresi üzerinde bulunmaktadır. Taşınmaz 72 m2 yüzölçümünde kargir ev ve mağaza vasfındadır. Dava konusu taşınmaz üzerinde betonarme 3/A yapı sınıfında inşa edilmiş, zemin kat, 3 normal kat ve teras kattan toplam 5 kattan oluştuğu görülmüştür. Yapının toplam alanı 72m2*5=360 m2 hesaplanmıştır. Yapının zemin katında giyim mağazası bulunmaktadır. Normal katlarda tek hacim kullanılmakta fakat son katta 2 oda ve wc mahalleri bulunmaktadır. Yapının zemin katı seramik döşemeli duvarlar boyalı giriş kapısı camlı kapıdır. Normal katların zemin döşemesi karo,duvarlar boyalı pencere pvc dir. Katlar arası merdiven bulunmaktadır. Taşınmazın ilgili belediyesinde yapılan incelemelerde yapıya ait herhangi bir ruhsat, iskan ve mimari projeye rastlanmamıştır. Seyhan Belediyesinin 06.06.2007 tarih ve 384 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli imar planı bulunduğu, plana göre ön bahçesiz 4 kat yapılaşma koşulları ile ticaret alanı içerisinde kaldığı görülmüştür. Bulunduğu yer Adana şehir merkezinde bulunmaktadır. Etrafında aktif şekilde ticaret yapıldığı görülmüştür. Değerlemede maliyet yöntemi kullanılmıştır."

Adresi : Kocavezir Mahallesi 32003 Sokak BinaNo:4ASeyhan - Adana

Yüzölçümü : 72,00 m2, Yapının toplam alanı: 72m2*5=360 m2

İmar Durumu :Seyhan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen yazıda C3 Ön Bahçesiz 4 Katlı Sıra Ticaret Yapı Nizamı olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 9.453.600,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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