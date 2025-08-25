İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle Türkiye’nin farklı bölgelerinde alarm zilleri çalıyor. Van Gölü Havzası’nda çekilme devam ediyor, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl ve Tuz Gölü ise tamamen kurudu.



3 ŞEHİRDE DURUM KRİTİK NOKTAYA ULAŞTI



Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Adana’da, kuraklık ve sıcak hava nedeniyle Yedigöze, Kozan ve Nergizlik barajlarındaki doluluk oranı düştü. Nergizlik’te geçen yıl yüzde 22 olan doluluk oranı yüzde 16’ya geriledi. Edirne’de ayçiçeğinin kuraklığa dayanıklılığını ölçmek için 3 farklı yöntemle ekilen ürünler hasat edildi. Türkiye’nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olan Kırklareli’nde ise verim düştü.

Kuraklık nedeniyle verimde geçen yıla göre yarı yarıya azalma var. Günlük su tüketiminin 3,5 milyon metreküp civarında seyrettiği İstanbul’da baraj doluluk oranları, son 1 ayda yüzde 13 düşerek yüzde 44’e kadar geriledi.