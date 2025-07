Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki durağını Adana olarak belirledi. Miting Adana Uğur Mumcu Meydanı’nda yapıldı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan mitingler, her hafta bir il ve İstanbul’un bir ilçesinde düzenleniyor. Bu haftaki miting ise, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanması nedeniyle Adana’da gerçekleştiriliyor.

CHP Gençlik Kolları Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılmak için kurdukları kortejle yürüyüş yaptı.

'SEYHAN' DEMEYE DEVAM EDECEĞİM

Seyhan Belediye Başkan vekili Hasibe Akkan sahneye çıkarak tutuklu Başkan Oya Tekin'in mesajını Adanalılara okudu.

Oya Tekin'in mesajı şöyle oldu: "Ben Oya Tekin, geçen yıl halkımızın seçimiyle Seyhan Belediye başkanı oldum. Bir iftiracının sözüne dayanılarak beni ve eşimi buraya getirdiler. Göreve geldiğim ilk günden beri tek hedefim oldu, daha temiz, daha mutlu bir Seyhan. Giderleri kıstım, yanlış bulduğum süreçleri sona erdirdim. Doğal olarak çıkar çevrelerinin düşmanlığını kazandım, tehdit edildim ama kimseye boyun eğmedim. Size and içerim ki, sizin, çocuklarınızın geleceği için gece gündüz çalışmaya, her an Seyhan demeye devam edeceğim. Şu an bedenen yanınızda değilim, ama kalbim sizlerle..."

'SUSMAYIN, VAZGEÇMEYİN, BAŞINIZI ÖNE EĞMEYİN'

Tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise Silivri’den seslendi. Aydar'ın mektubunda Adanalılara 'mücadele' vurgusu mesajı dikkat çekti:

“Sevgili Ceyhanlılar, sevgili Adanalılar, bugün yanınızda, o meydan omuz omuza durmayı çok isterdim. Ama demir kapılar ardında olsam da kalbim sizlerle atıyor. Bu satırlara size doğup büyüdüğüm topraklardan, en büyük sevdam dediğim Ceyhan’dan Adana’dan koparılmanın verdiği hasretle yazıyorum. En çok da mahalle aralarında gülen çocukları, sabah selamlaştığım esnafı, gözümün içine bakarak ‘yalnız değilsin Başkan’ diyen yüreği büyük insanları özlüyorum. Ama inanın içim buruk değil. Çünkü biliyorum ki yalnız değilim. Bugün orada biraraya gelen binlerce insan sadece tutsak tutulan birbirinden değerli belediye başkanları için değil, Zeydan Başkanım için, Oya başkanım, benim için değil; halkın iradesi için, adalet, demokrasi için ayırıyor. Bu hepimizin sesi, hepimizin mücadelesidir. Bugün orada tuttuğunuz her bayrak, attığınız her slogan kurduğunuz her cümle beni daha da güçlü kılıyor. Ve size söz veriyorum, geri döneceğim. Eskisinden daha kararlı, daha inançlı, daha mutlu bir şekilde… Çünkü bu hikayeyi yarım bırakmak bize yakışmaz. Susmayın, vazgeçmeyin, başınızı öne eğmeyin."

'DİK DURUŞUMUZU BOZMAYACAĞIZ'

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve tutuklu Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın mesajını okudu.

İmamoğlu ise mesajında, “Güzel Adana'nın yiğit insanları. Adana kendine has kültürüyle çok özel bir şehirdir. Yıllardır bu özel şehre hak ettiği değeri vermeyenler şimdi Adana'nın iradesine el koymaya kalkıyorlar. Zeydan Karalar Adana'nın ta kendisidir. Onun özgürlüğüne uzanan el Adanalılara uzanmıştır. Adanalılar Allah'ına kadar Cumhuriyetçidir, Allah'ına kadar demokrattır. Adalıları yıldıramazlar. Adana'dan Samsun'a, Edirne'den Hakkari'ye bu topraklarda mertlik kazanacak, iyilik kazanacak. Her şey çok güzel olacak” diye seslendi.

Zeydan Karalar’ın mesajı ise şöyle oldu: “Adanalı kardeşlerim canlarım. Sizi beni ne kadar sevdiğinizi ve güvendiğinizi biliyorum. Bu davanın sadece şahsıma yapılmadığını biliyoruz; paritmizie ve demokrasi mücadelemize yapılmış bir darbedir. Bizde hata olur ama para işi olmaz. Bunu bütün Türkiye bilir. Aynı iki davada bir başkasına serbestlik verip bir başkasına tutukluluk vermek Türk adaleti açısından çok üzücü. Bu tutuklamaların siyasi olduğunu gösterir. Ben neden burada olduğumu biliyorum. Kardeşiniz her zamanki gibi dik duruşunu asla bozmaz ve taviz vermez. Mücadeleye devam…

ÖZEL: 250 BİN KİŞİ KARALAR'A SAHİP ÇIKIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Adanalılara şöyle seslendi:

“Dediler ki bir günde o meydan dolmaz. Görüyor musun Zeydan Başkan. 250 bin hemşehrin sana sahip çıkıyor bu meydanda. Adana evlatlarına, iradesine sahip çıkıyor. Kumpaslara itiraz ediyor. Helal olsun Adana’ya…”

"19 Mart günü sabahın erken saatlerinde diplomasını iptal edenler Ekrem İmamoğlu'nun kapısına dayanıp darbe yapmaya çalıştılar. Darbe yönetene yapılır. Milletimizin takdiri ile bir sonraki Cumhurbaşkanına darbeye kalktılar. Biz de önce yüz binlerle sonra milyonlarla Saraçhane'ye gittik. Onlar vapurları bağladılar, metroları kapattılar. Biz 1 milyon 200 bin kişi olduk, darbeyi geri püskürttük. O darbenin üzerinden 118 gün geçtikten sonra İstanbul'la yetinmediler. Artık Adıyaman'ın, Antalya'nın, Adana'nın ve İzmir'in de iradesine göz diktiler. Darbeciler mi üstün, millet mi üstün? İşte Adana'nın iradesi. Adanalıyık, Allah'ın adamıyık diyenler burada!"

"Birileri Cumhurbaşkanını kandırmış. 3 savcımız var, 3 tane de yalancı şahidim var demiş. Televizyonlardan yayınları ve iftiraları basarız demişler. Ey Erdoğan görüyor musun Adana'yı? Biz bu darbeye teslim olmayız.

Sabah güneş doğunca kalkan gece yarısı eve varan bir abiniz. İki dönemdir Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar. 250 bin buraya nasıl geldi, dedim. Bütün kooperatifler karar almış. Otobüslerin üzerinde yazıyor. 'Pandemide sen vardın, depremde sen vardın yanımızda, kim gelecekse senin yanına bedava!' Bir şehir ayağa kalkmış. Adana ayağa kalkmış. STK'lar meslek örgütleri zorlamadan, çağırmadan, mitingi duydular geldiler. Hepsine teşekkür ediyoruz."

"Adanalılar, bütün Türkiye bu meydana bakıyor. Diyor ki, 'Acaba ne oluyor? Oralarda neler oluyor?' Bakın önce Zeydan Başkan niye Silivri’de? Zeydan Başkanı bin kilometre öteye neden götürdüler? Bu dönem değil, geçen dönem değil, bundan 11 yıl önce Zeydan Başkan Seyhan Belediye Başkanı oldu. Zeydan Başkan'ın geldiği belediye, AK Parti'den alınmıştı. AK Partili belediye, çöp ihalesini bir şirkete vermişti. Zeydan Başkan, onun döneminde, önceki dönemde yapılmış ihaleden çöp toplayanların, fatura kestirilenlerin ödemelerini yaptı. Ne eksik, ne fazla. Hak ettikleri gün, hak ettikleri kadar ve ne zaman sözleşme bitti, bir daha yenilenmedi."

"Ancak bu savcı saldıracak ya, kişiye bakıyor. 11 yıl önce Seyhan’da çalışmış. Geliyorlar, başkana iftira attırıyorlar. Başkanın 11 yıl önceki mevzudan, AK Parti’nin verdiği ihalenin parasını ödüyor. O ihaleyi yapan AK Partiliye ne verilmiş? Bilmiyoruz. Buraya onları niye bela etmiş? Bilmiyoruz. Paralarını ödemiş, günü gelince de göndermiş. Zaten Zeydan Başkan, sonra bir daha da onlarla çalışmamış."

"O dönem denetlenmiş, aklanmış. Sonra Adana Büyükşehir’e gelmiş. Seçmişsiniz, görev yapmış. 5 yıl denetlenmiş, aklanmış. Bu sefer rekor oyla seçmişsiniz. 2 senedir de bunu yapmış. 11 yıl geriye gidip iftira attırıyorlar ve diyorlar ki, 'Seni aldık, burada hapse koyduk'. O Zeydan Başkan, 11 yıl boyunca bir çöp bulamadıkları, bir iftiracıyla tutukladıkları Zeydan Başkan'ın eşi burada, eşi. Nuray ablam. Öğretmen. Nuray Hanım Adana'da devlet okulunda 32 yıldır maaşla çalışıyor. Hala devlet memuru, her sabah derse gidiyor. Bu kadının kocası mı yapmış yolsuzluk?"

OSMAN GÖKÇEK'E 'BOZUK TOHUM' GÖNDERMESİ

"Orada Melih gökçek var. Oğlunu biliyor musunuz? Bozuk tohum. Gitmiş baklava kutusu yapıp ahlak dağıtıyor. Senin Partinin Başbakan Yardımcısı babana Ankara'yı parsel parsel sattın demiş. Senin kursağından geçen her lokmada haram var. Bozuk tohum. Şu evlatlara bak biri doktor, zorunlu hizmette. Diğeri kendi işini yapıyor. Belediyeye istiflenen yok. Senin oğlun 600 milyonluk villa yaptıracak. Sen devlet memurunun kocasına rüşvet diyeceksin.

Kadın kooperatifleri kurup köylü kadınların yüzünü güldüren, belediye borcunun alacağının 4 katı olduğu yerde şimdi alacağının 4 kat olduğu belediye yapmış. Güneş enerjisiyle elektrik faturasını sıfırlamış."

"İlk kadın belediye başkanı Oya Tekin'i iftiracı ifadesiyle tutukladılar. Çöp ihalesi var. O iftiracı 'Bana ihaleyi vereceksin' diyor. Kaymakama gidiyor, valiye gidiyor. Yılmıyor ama o iftiracı gidip İstanbul'da ifade veriyor. Dün bana dedi ki 'Beni ve eşimi aldılar. 15 yaşında bir oğlum var. Bari ev hapsi versinler, oğlumun yanında olayım.' Bizi izliyor kuvvetli bir alkış yollayalım.

Diğer yandan Ceyhan'ın kaderi Kadir'i var. Kadir Aydar görevini yaparken o iftiracı doğrudan belediye ile çalışmamasına rağmen duyum ile ifade verip tutuklattı. Ceyhan'ın Kadir'ine sahip çıkağız."

"Karşımızda bir organize suç yapısı var. Acımasızca saldırıyorlar. Geçen sene 9 Ekim'de İstanbul'a yollandığından beri iftira ediyorlar, saldırıyorlar. Biz de meydan meydan gezip derdimizi anlatıyoruz. Anketlerde yüzde 25'i ona yüzde 70'i bize inanıyor. Bir partide işler kötüye giderse faturayı iletişimcilere keserler. Fahrettin Altun gitti, TRT'yi değiştirecek, AA'yı değiştirecek. 'Çünkü bütün televizyonlar bizde, gece yarısı 12'ye kadar elde çubuk bizde, onların elinde 2,5 kanal var. Biri açık biri kapalı ama yine de millet onlara da inanıyor' Görüyoruz ki millet arkamızda. Erdoğan'ın arkasında iftiracılar, gizli tanıklar, ABD Başkanı Trump, İsrail. Bizim arkamızda millet, Adana ve Türkiye var."

"Ali dayının hikayesini anlatacağım. Ali dayı demiş ki 'Ben 45 derecede Zeydan'ı asfaltta gördüm, sel oldu çizmesi ile alanda gördüm, şimdi Zeydan'a iftira etmişler. Özgür Başkan'a söyleyin, biz güneşe dayanırız, sıcağa dayanırız, iftirayı gölge etseler altında durmayız, Zeydan'ın arkasında dururuz.' İşte Trump'a güvenme, Netanyahu'ya güvenme. Ali dayı yenecek seni!"

"Şimdi ya Halk TV'den izliyordur, ya TELE1'den. SÖZCÜ'yü kararttı sinirinden. Şimdi duysun bakalım; diplomasız Erdoğan (sloganlar atılıyor) Adana başka bir yer. Senin diplomayı sorgulama için davul getirmişler. Merak etmeyin helal diplomayı geri alacağız. Bu diplomasızı da evine yollayacağız."

'TRT'DEN YARGILAMALARI YAYINLAYIN'

"Uzun tutukluluktan, iddianamesiz tutukluluktan şikayet ediyorduk. Dün Osmaniye'nin evladı Devlet Bahçeli 'Uzun tutukluluklar zarar veriyor' dedi. Biz başkanlarımıza güveniyoruz. Siz de iftiracı savcınıza güveniyorsanız hodri meydan TRT'den yargılamaları verin. Meclis kapanmadan, iddiayı da cevabı da satır satır TRT'nin yayınlamasını talep ediyoruz. Çünkü iftiradan yıldık."

"Bir şeye seviniyormuş. 'Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek' denildiğinde "12 milyon üyemiz vardı. Döner yine bize oy verirler o zaman' Biz her şeyi biliyoruz. Oğlu burs alacak, AKP'ye üye yaptırıyorlar. Kömür yardımı yapılacak ver kafakağıdını AKP üyesi yapalım. Buradan size samimiyetle söylüyoruz. Oy veren üye olan korkmasın. Tayyip'i yolladığımızda emekli maaşı bir asgari ücret olduğunda CHP'li de doyacak AKP'li de doyacak MHP'li de doyacak. CHP baba evidir. Kimi burada büyür, kimi ayrılır. Bugün baba evinde olmasan da kimin işi bozulur, huzuru kaçar, baba evinde bir hissesinde vardır. Baba evinin tapusu ne Özgür Özel'de var ne de Ecevit'te. Tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ündür. Kimse korkmasın.

Erdoğan'a sesleniyorum; seni yüzde 29'la oraya oturtmam. 2 Kasım da sandığı istiyorum."