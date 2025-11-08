Adana'nın önde gelen ailelerinden birinin mensubu olan iş insanı Mehmet Hanifi Kalo, Ankara'daki ofisinde ölü olarak bulundu.



Son yıllarda başta sanayi ve teknoloji alanı olmak üzere farklı yatırım tercihleriyle gündeme gelen Kalo'nun hayatını nasıl kaybettiği henüz netlik kazanmazken, ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından 47 yaşındaki iş insanının kendi yaşamına son vermiş olabileceği şüpheleri üzerinde yoğunlaşıldı.

İŞ DÜNYASININ RENKLİ SİMASIYDI



Sıra dışı karakteri ve eğlenceli tavırları ile iş dünyasının renkli simaları arasında gösterilen Kalo, Şal Endüstri firmasının sahibi ve Medline Adana Hastanesi'nin ortaklarından biriydi.



Son yıllarda yatırım tercihlerini sanayi ve teknoloji alanına kaydıran Kalo, iş hayatındaki başarısının yanı sıra eğitim geçmişiyle de göz dolduruyordu.



1978 doğumlu Kalo, eğitimin yurt dışında tamamlamıştı. UC Santa Barbara Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimi alan Kalo'nun kesin ölümü yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.