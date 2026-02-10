Karayipler’in kuzeyinde yer alan ve 650 dönümlük geniş bir yüzölçümüne sahip olan bu özel mülk, sınırlı arzı ve sunduğu üst düzey mahremiyetle ultra zengin yatırımcıların radarına girdi. Son 20 yılda değerini neredeyse ikiye katlayan ada, lüks gayrimenkul piyasasının en değerli varlıklarından biri olarak görülüyor.

ROGER WATERS İLE PLANLANAN DEV PROJE RAFA KALKTI

Bonds Cay, sadece Shakira ile değil, müzik tarihinin efsane isimlerinden Pink Floyd’un kurucusu Roger Waters ile de anılıyor. İkili, adayı satın aldıklarında burayı dünyaca ünlü sanatçıların çekilebileceği lüks bir inziva merkezi ve sanat köyü haline getirmeyi hedeflemişti.

Ancak çeşitli nedenlerle bu dev proje hayata geçirilemedi. Proje rafa kalkmış olsa da uzmanlar, adanın mevcut imar ve geliştirme potansiyelinin hâlâ çok yüksek olduğunu, yeni sahibinin burayı dünya standartlarında bir tatil köyüne dönüştürebileceğini belirtiyor.

21 KİLOMETRELİK KIYI ŞERİDİ VE TURKUAZ PLAJLAR

Miami’ye sadece 200 kilometre mesafede bulunan Bonds Cay, el değmemiş doğasıyla büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Toplamda 21 kilometreyi aşan kıyı şeridi boyunca uzanan beyaz kumlu plajlar ve turkuaz sular, adanın değerini artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Adaya ulaşım ise yalnızca özel jet, helikopter veya yatlar aracılığıyla sağlanabiliyor. Tamamen izole bir yaşam vaat etmesine rağmen Bahamalar’ın başkenti Nassau’ya sadece 37 mil uzaklıkta olması, bölgeyi butik turizm yatırımları için bulunmaz bir fırsat haline getiriyor.

ADA YATIRIMLARI TREND HALİNE GELDİ

Gayrimenkul uzmanlarına göre, ada yatırımları artık sadece milyarderlerin tekelinde olan bir alan olmaktan çıkıyor. Shakira'nın adası gibi ultra lüks seçeneklerin yanı sıra, piyasada daha ulaşılabilir alternatifler de dikkat çekiyor.

Örneğin, İskoçya’nın batı kıyısındaki Eilean Mor adası, yaklaşık 12 milyon TL (275 bin sterlin) bedelle satışa sunulmuş durumda. Bu rakam, Londra gibi metropollerdeki ortalama bir daire fiyatının yarısına denk geliyor. Uzmanlar, izole yaşam arzusunun artmasıyla birlikte ada satışlarının küresel ölçekte ivme kazandığını ifade ediyor.