TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Karşıyaka'nın bu sezon vitrine çıkardığı 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'a Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor resmen talip oldu. Adı Fenerbahçe ve Avrupa kulüpleriyle de anılmaya başlayan Adem için Trabzon kurmaylarının Karşıyaka yönetimiyle temasa geçtiği ancak iki kulübün bonservis bedeli konusunda anlaşamadığı öğrenildi.

Karşıyaka'nın talep ettiği bonservisle Trabzonspor'un önerdiği rakam arasında büyük fark olduğu belirtildi. Yıllar sonra altyapıdan yıldız adayı çıkarmanın mutluluğunu yaşayan Karşıyaka, gelişimini tamamlamasını istediği Adem'e gelen teklifler için aceleci davranmayacak. Adem Yeşilyurt, bahis soruşturmasında as futbolcuların ceza alması sonrasında profesyonel olup ilk 11'de forma giydiği 5 maçta 1 gol, 2 asistle oynamıştı.