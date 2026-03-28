Hazırlık karşılaşmasında Güney Kore ile Fildişi Sahili İngiltere'nin MK Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0’lık skorla Fildişi Sahili oldu. Fildişi Sahili’ne galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Evann Guessand, 45+1’de Simon Adingra, 62. dakikada Martial Godo ve 90+3’te Wilfried Singo kaydetti.

SON SÖZÜ SİNGO SÖYLEDİ

Güney Kore’de Beşiktaş forması giyen Hyeon-gyu Oh mücadeleye ilk 11’de başladı ve 58. dakikada oyundan alındı. Fildişi Sahili’nde ise yine Beşiktaş’ın oyuncularından Emmanuel Agbadou 90 dakika sahada kaldı.

Galatasaray forması giyen Wilfried Singo 79. dakikada oyuna dahil olurken, uzatma anlarında attığı golle skoru belirledi.

Öte yandan Trabzonspor oyuncusu Christ Oulai de64. dakikada oyuna girerek karşılaşmada süre alırken Fildişi Sahili'nin kalesini ise Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana korudu.

TANIDIK YÜZLER

Öte yandan yolu bir dönem Süper Lig'den geçen Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eski yıldızları Kim-Min Jae ve Nicolas Pepe de mücadelede boy gösterdi. Güney Kore'nin kaptanlığını yapan Bayern Münihli Kim-Min Jae 90 dakika boyunca sahada kalırken Villarreal'de kariyerine devam eden Nicolas Pepe Fildişi Sahili'nde 79'da oyuna girdi.