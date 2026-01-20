Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta gündeme dünyaca ünlü yıldız Lukaku gülmişti. İtalya basınından Mattino, Napoli forması giyen Romelu Lukaku'nun ara transfer döneminde yeniden gündeme geldiğini ancak Belçikalı yıldızın gelen tekliflere kapıyı kapattığını açıkladı.

Haberde, daha önce Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri geri çeviren Lukaku için bu kez Beşiktaş ve Everton'un devreye girdiği aktarıldı. İki kulübün de oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı ancak Lukaku cephesinden net bir yanıt geldiği ifade edildi.

Mattino'nun haberine göreLukaku'nun menajeri Federico Pastorello, Beşiktaş ve Everton yöneticilerine olumsuz dönüş yaptı. Pastorello'nun, Belçikalı golcünün sezon sonuna kadar Napoli'de kalacağını ve Conte ile yollarını ayırmasının gündemde olmadığını ilettiği kaydedildi.