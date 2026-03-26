Dünya üzerindeki tüm denizlerin bir ortak noktası vardır: Kıyılar. Ancak Atlas Okyanusu’nun kalbinde, bu kuralı yıkan istisnai bir bölge uzanıyor. Hiçbir karaya değmeyen, sınırlarını kumsalların değil, devasa okyanus akıntılarının çizdiği tek deniz: Sargasso.

AKINTILARIN KUŞATTIĞI SU KALESİ

Sargasso’yu diğer tüm denizlerden ayıran bu benzersiz yapı, Kuzey Atlantik Alt Tropikal Girdabı içinde hapsolmasından kaynaklanıyor. NOAA raporlarına göre, batıda güçlü Körfez Akıntısı (Gulf Stream), kuzeyde Kuzey Atlantik, doğuda Kanarya ve güneyde Kuzey Atlantik Ekvatoral Akıntısı bu su kütlesini adeta bir kale gibi kuşatır. Azor Yüksek Basınç Merkezi ile senkronize hareket eden bu dinamik sınırlar, Sargasso’yu sürekli yer değiştiren, yaşayan bir organizmaya dönüştürür.

Fotoğraf: Britannica

DENİZİN ALTIN YAĞMUR ORMANLARI

Bu gizemli bölge, adını yüzeyini devasa bir halı gibi kaplayan altın-kahverengi Sargassum yosunlarından alır. Okyanus bilimci Sylvia Earle’ün burayı "Denizin Altın Yağmur Ormanı" olarak adlandırması boşuna değil. Bu yosunları mucizevi kılan ise yaşam döngülerini okyanus tabanına hiç tutunmadan, tamamen su yüzeyinde tamamlayabilmeleridir.

Bu yüzen ekosistem, tam bir biyoçeşitlilik merkezidir. On endemik türe ev sahipliği yapmasının yanı sıra; deniz kaplumbağaları için güvenli bir kreş, köpekbalıkları ve balinalar içinse hayati bir göç koridorudur. En ilginç olanı ise, nesli tehlike altındaki yılan balıklarının dünya üzerinde yumurta bıraktığı bilinen tek yer olmasıdır.

AZOT VE FOSFORUN İŞ BİRLİĞİ

Peki, besin açısından fakir ve durgun görünen bu su kütlesi, nasıl bu kadar büyük bir biyokütleyi besleyebiliyor? Nature Geoscience (2025) dergisinde yayımlanan güncel araştırma, bu sırrı çözdü. Ekvatoral rüzgarlar derinlerdeki fosforu yüzeye taşırken, yosunlar üzerindeki siyanobakteriler bu fosforu kullanarak atmosferdeki azotu tutuyor. Sonuç? Doğanın bitkilere sunduğu "bedava gübre" ve devasa bir yaşam enerjisi.

EFSANELERDEN MODERN TEHDİTLERE

Geçmişte rüzgarsızlık nedeniyle yosunlar arasında haftalarca mahsur kalan yelkenli gemiler, Bermuda Şeytan Üçgeni efsanelerini beslemişti. Ancak bugün Sargasso, hayalet gemilerden ziyade daha gerçek tehditlerle boğuşuyor. Küresel ısınma nedeniyle Mayıs 2025’te 38 milyon tonluk rekor bir kütleye ulaşan alg patlaması ve plastik kirliliği, bu hassas dengeyi sarsıyor.

Sargasso, bize doğanın ne kadar yaratıcı ve bir o kadar da kırılgan olduğunu hatırlatan, kıyısız bir mucize olmaya devam ediyor.