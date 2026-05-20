Fenerbahçe’de disiplinsiz tavırları nedeniyle yol ayrımına gidilen ve Zenit'te de benzer sorunların merkezinde yer alan Jhon Duran, bir kez daha gündem oldu.

Galatasaray'a transfer olmak için menajeri ile haber yollayan Duran, disiplinsiz tavırlarıyla bu kez Kolombiya Milli Takımı’nı karıştırdı. Genç golcünün milli takım kampına katılmaması büyük tepki çekti.

2. LİG MAÇINDA ORTAYA ÇIKTI

2026 Dünya Kupası’na katılacak Kolombiya Milli Takımı’nın geniş kadrosunda yer alan Jhon Duran’ın takım çalışmalarına katılmadığı ortaya çıktı. Teknik direktör Nestor Lorenzo’nun bu durumdan rahatsız olduğu ifade edildi. Duran'ın kampta çalışmalara katılmak yerinde eski takımı Envigado’nun Quindío ile oynadığı 2. Lig maçını izlediği ortaya çıktı. Duran’ın Polideportivo Sur Stadyumu’nda görüntülenmesi ülkede büyük tepki çekti.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre Jhon Duran’ın disiplinsiz tavırları nedeniyle Dünya Kupası için açıklanacak 26 kişilik ana kadroya alınma ihtimali ciddi şekilde azaldı. Gazeteci Sheyla García’nın haberine göre yıldız futbolcu şu anda kampta yer almıyor ve gözden çıkarılma aşamasına geldi.