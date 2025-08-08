Şırnak’ın Silopi İlçesine bağlı Başverimli beldesinin AKP’li Belediye Başkanı Medeni Tatar ile ihale komisyonu üyelerinin de aralarında bulunduğu dört kişi hakkında ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunuldu.

SİNKAFLI KÜFÜR ETTİ

Savcılık soruşturma için kaymakamlıktan izin istedi, ancak belediye başkanıyla ilgili soruşturma izni vermedi. Yol yapım ihalesinde usulsüzlük yapıldığını tespit edip savcılığa ihbarda bulunan belediyenin CHP’li üyesi Ahmet Tatar ise belediye başkanının yakınları tarafından tehdit edildiği için savcılığa ayrıca şikâyette bulundu. Tatar, Medeni Tatar’ın “Sizleri burada yaşatmam. Burası ya size, ya da bize kalır” diyerek sinkaflı küfür ettiğini söyledi.

İDDİALAR ŞÖYLE:

- Belediye 20 bin metreküp dolgu malzemesi için ihale yaptı. Tutar 1 milyon 570 bin lira oldu.

- İşin bitimi 1 Ocak 2025’ti, buna rağmen sözleşmeden 10 gün sonra işin tamamlandığı bildirildi.

10 günde bitmez

- Dolgu malzemesi belediyeye teslim edilmiş gibi gösterildi.

- Malzemenin miktarıyla, kamyonların gidip gelmesi gereken yol hesaplandığında dolgu malzemesinin 10 günde taşınmasının mümkün olmadığı görüldü.

- Dolgu malzemesinin kullanılacağı ileri sürülen yolda 2020’den beri çalışma yapılmadı.