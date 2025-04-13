Beyazlar, öncelikli olarak üç mevkiyi güçlendirmek istiyor: Sağ bek, stoper ve orta saha. Bu doğrultuda öne çıkan isimler arasında Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen ve Martín Zubimendi yer alıyor. Liverpool’la sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Alexander-Arnold’un transferi büyük ölçüde tamamlanmış gibi görünürken, diğer iki oyuncunun sözleşmeleri ve yüksek bonservis bedelleri transfer sürecini zora sokuyor.

Ancak bu isimlerin dışında, Real Madrid’le adı zaman zaman anılan bir başka futbolcu daha gündemde: Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister. 2022 Dünya Kupası şampiyonu olan ve şu anda Liverpool forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, İngiliz kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmeli.

Mac Allister’in Real Madrid’le yeniden anılmasının nedeni, babası Carlos Mac Allister’ın geçtiğimiz günlerde Arjantin’de katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar oldu. 'Picado TV' kanalında konuşan Carlos Mac Allister, oğlunun geleceği hakkında net mesajlar verdi.

'LİVERPOOL'DAN AYRILACAĞINI SANMIYORUM'

Toni Kroos’un olası ayrılığı sonrası Alexis’in yerine düşünüldüğü iddialarına yanıt veren baba Mac Allister, “Şu an için Liverpool’dan ayrılacağını sanmıyorum. Zaman gösterecek. Alexis bulunduğu yerden çok memnun” dedi.

Carlos Mac Allister ayrıca oğlunun İngiltere’ye uyum sağladığını belirterek, “Manchester’da yaşıyor. Aynı sokakta Robertson ve Gómez oturuyor, dört sokak ötede Lisandro Martínez var. Alexis İngilizceyi iyi konuşuyor, kuralları anlıyor ve insanlarla iletişim kuruyor. Bence bu onun başına gelen en iyi şeydi. Bu yüzden adaptasyonu kolay oldu” ifadelerini kullandı.

Real Madrid’in orta saha rotasyonunu genişletme çabasında Mac Allister isminin tekrar gündeme gelmesi, transfer sezonu yaklaştıkça daha fazla konuşulacağa benziyor. Ancak şu an için oyuncunun önceliği Liverpool’da kalmak gibi görünüyor.