Giderek bozulan gelir dağılımına karşı memurlar ses yükseltti, yurdun dört bir yanı, iktidarın halkı yoksullaştıran politikalarına tepki olarak düzenlenen eylemlere sahne oldu. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu 81 ilde yaklaşık 200 bin üyesiyle bir günlüğüne iş bıraktı.

Memurlar, iş bırakma kararının ardından çok sayıda kentte ‘insanca yaşam, adil ücret ve hakça paylaşım’ talebiyle basın açıklamaları yaparken, eylemlerden yine polis ablukası manzaraları eksik olmadı.

‘TÜKENİYORUZ’

Ankara’da TBMM Dikmen kapısı önünde toplanan memurlar ile polis arasında arbede yaşandı. TBMM’de bütçe görüşmeleri sürerken, TBMM önünde de polis memurlara müdahalede bulundu. Kızılay’a yürümek isteyen memurlara polisin sert müdahalede bulunması tepkilere neden oldu. Ablukaya alınanlar arasında CHP Milletvekili Aliye Timisi Erseler de yer aldı. Emekçiler, Kızılay’daki Olgunlar Caddesi’nde açıklama yaptı. Memurlar, “Açlık sınırında değil insanca yaşamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Kadıköy’deki eylemde basın açıklaması yapan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Alkoç Turan Başgönül, “İşyerlerimizde değil meydanlardayız. Neden işyerlerimizde değil meydanlardayız? Adına toplu sözleşme dedikleri rezil tiyatroda emeğimizin hakkını gasp edenler, şimdi biz emekçilerin durumunu gözetmeden bütçe yaptıkları için tükeniyoruz” diye konuştu.

“Halk olarak içine düştüğümüz ağır ekonomik krizin temelleri, mevcut iktidar tarafından atıldı” ifadelerini kullanan Başgönül, “Ülkenin çalışan, üreten yurttaşları, en çok vergiyi verip asgari, yani en az ücreti alır hale getirildi” dedi.

‘Bu iş bırakma eylemimiz bir uyarıdır’

Memurlar, İzmir’de protesto gösterisi düzenledi. Birleşik Kamu-İş İzmir İl Başkanı Barış Düdü, “İnsanca çalışma şartları ve insanlık onuruna yaraşır ücretler istiyoruz. Yoksulluk sınırının üstünde maaş istiyoruz. Gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini istiyoruz. Yılda 4 ikramiye istiyoruz. Kira yardımı istiyoruz” dedi. “Bu iş bırakma eylemimiz bir uyarıdır” ifadelerini kullanan Düdü, “Kamu emekçisi, gasp edilen hakları teslim edilmedikçe üretimden gelen gücünü kullanmayı sürdürecek” diye konuştu.